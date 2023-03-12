سفير بريطانيا: مستعدون لتبادل الخبرات مع مصر في تطوير البنية التحتية بقطاع المياه

قال جاريث بايلي سفير بريطانيا لدى القاهرة، إن بلاده مستعدة لتبادل الخبرات مع مصر في تطوير البنية التحتية في قطاع المياه.

جاء ذلك في معرض تعليقه على إطلاق المنصة الاستثمارية الجديدة Africa Water Infrastructure Development أو ما يعرف بمنصة "AWID"، وهي المنصة الأولى من نوعها في تطوير مشروعات المياه الذكية مناخيًا وتعزيز الأمن المائي في جميع أنحاء إفريقيا

وأضاف وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن تغير المناخ له تأثير واضح على ندرة المياه وبخاصة في دول قارة إفريقيا، مشيرا إلى أن هناك تحديات تواجه قطاع المياه تفرض ضرورة البحث عن حلول مستدمامة وأهمية التعاون مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن إنشاء المنصة يشكل منصة استثمارية توفر مشروعات لتطوير البنية التحتية لقطاع المياه في قارة إفريقيا، مشددا على ضرورة التعاون المشترك بين مختلف الدول في هذا الإطار مع الحرص على تبادل الخبرات.

وشدد على أهمية هذه المنصة التي تم تدشينها في جذب الاستثمارات طويلة الأجل في قطاع المياه، وهو ما يساهم في مواجهة التحديات.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلنت "ماتيتو يوتييتيز ليميتد"، الشركة العالمية الرائدة في الاستثمار في أصول المياه وتشغيل وحلول إدارة المياه الذكية والطاقة البديلة، و"المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII"، شركة المملكة المتحدة الرائدة في مجالات الاستثمار المؤثر والتمويل الإنمائي، عن إطلاقهما للمنصة الاستثمارية الجديدة.

وتم إطلاق المنصة الجديدة في حفل رسمي في مقر السفارة البريطانية بالقاهرة، بحضور كل من جاريث بايلي، السفير البريطاني في القاهرة، ورامي غندور، اﻟمدير اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺎﺗﻴﺘو، وكريس تشيجيوتومي، العضو المنتدب للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII - إفريقيا، ولفيف من كبار مسئولي الدولة ورواد الأعمال بمصر وإفريقيا.

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ماتيتو والبريطانية للاستثمار يطلقان في مصر منصة لتطوير البنية التحتية لقطاع المياه