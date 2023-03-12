الجزائر وأوغندا توقعان اتفاقيتين و5 مذكرات تفاهم

أشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، رفقة نظيره الأوغندي يوري موسيفيني، على مراسم التوقيع على اتفاقتين و5 مذكرات تفاهم في عدة قطاعات.

وتشمل الاتفاقيتان ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها بمقر الرئاسة الجزائرية، مجالات الطاقة، والسياحة، والتجارة، والفلاحة، والصحة الحيوانية، والتعليم العالي والبحث العلمي.

وقبل ذلك، كان تبون قد أجرى مع موسيفيني، محادثات توسعت بعدها الى أعضاء وفدي البلدين.

كان الرئيس الأوغندي قد حل أمس السبت بالجزائر في زيارة دولة تدوم إلى غاية الثلاثاء القادم، بدعوة من نظيره الجزائري.