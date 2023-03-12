مدرب صن داونز يطمئن جماهير الأهلي: سنلعب للفوز على الهلال

وجه مانكوبا منجيثي رئيس فريق كرة القدم بنادي صن داونز رسالة واضحة بشأن مواجهة فريقه ضد الهلال السوداني والتي قد تكون حاسمة بالنسبة لمشوار الأهلي في مجموعات دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

قال مانكوبا في تصريحاته على قناة المحور: "سنذهب إلى السودان لمواجهة الهلال من أجل الفوز بغض النظر عن موقف الأهلي"

وأضاف: "صن داونز له سمعة ونحن نسعى للحفاظ على تلك السمعة، لسنا من النوعية التي تقوم بتغيير العديد من اللاعبين الأساسيين أو إراحة الكثير من اللاعبين"

واختتم: "أحب أن أطمئن الجماهير، لن نذهب إلى السودان ولدينا نية لاستبعاد الأهلي من البطولة سنحافظ على مستوانا وسنحاول ضمان بكل السبل تحقيقنا للعلامة الكاملة"