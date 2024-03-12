تباين أداء الأسهم الآسيوية قبل نشر بيانات التضخم الأمريكية

تباين أداء الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في الوقت الذي ينتظر فيه المتعاملون بيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي يمكن أن تشير إلى توقيت قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بشأن بدء تخفيض أسعار الفائدة.



في الوقت نفسه تراجع الين الياباني أمام الدولار لأول مرة منذ 6 أيام، بعد إشارة محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا إلى تراجع الطلب على السلع غير المعمرة وهو ما يشير إلى أن البنك المركزي مازال على الطريق لإنهاء سياسة سعر الفائدة السلبية. وتراجعت أسعار الأسهم اليابانية في حين ارتفعت أسعار الأسهم الأسترالية والكورية الجنوبية.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير لخبراء مجموعة مالايان بانكنج المصرفية بقيادة ساكتينادي سوبات القول "نتوقع خروج البنك المركزي الياباني من سياسة الفائدة السلبية في أبريل المقبل على أساس الاعتقاد بأن البنك قد يرغب في استيعاب المزيد من البيانات ... إذا خيب البنك المركزي التوقعات وقرر الخروج من هذه السياسة في اجتماع مارس الحالي، يمكن أن يرتفع سعر الين أمام الدولار".



وتراجعت أسعار أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الصلب في آسيا بعد أن سجلت أسعار خام الحديد أمس أكبر تراجع لها منذ 2022 حيث يترقب المستثمرون مؤشرات الطلب الصيني على المعدن مع غياب أي حزم تحفيز اقتصادي حكومية جديدة في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.



وواصلت أسعار الأسهم في بورصة هونج كونج ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي مدعومة بأداء أسهم شركات التكنولوجيا. وسجل سهم شركة شياومي كورب للإلكترونيات أكبر ارتفاع يومي منذ أكثر من عام بعد إعلانها اعتزامها بدء بيع السيارات الكهربائية خلال الشهر الحالي.



وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا للأسهم اليابانية بنسبة 1% في حين ارتفع مؤشر هانج سينج الرئيسي لبورصة هونج كونج بنسبة 7ر1% وتراجع مؤشر شنغهاي المجمع للأسهم الصينية بنسبة 5ر0% وسجل مؤشر إس أند بي/أيه.إس.إكس 200 للأسهم الأسترالية تغييرا طفيفا.