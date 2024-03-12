ذكر الفنان أحمد الفيشاوي، أنه لا يحب مرحلة طفولته؛ موضحًا: "كنا نعيش في شقة صغيرة من غرفة واحدة وصالة، ووالدي ووالدتي لم يحققا الرخاء المادي، وكان أبويا بيعمل حفلات وأنا مش بنام".

وأوضح خلال لقائه بالإعلامية منى عبدالوهاب في برنامج "ع المسرح" المذاع عبر شاشة "القناة الأولى"، مساء اليوم الإثنين، أنه يجد حياته أشبه بفيلم "فانتازيا"، لافتًا إلى كونه تحت الأضواء منذ الصغر بسبب كونه ابن للفنان فاروق الفيشاوي والفنانة سمية الألفي.

وتابع: "أبويا عمره ما اتخانق مع أمي قدامي حتى بعد طلاقهم؛ ومتأثرتش بخلافهم؛ وفي بداية حياتي مكنتش متفهم شهرتهم.. لكن بعد كده أدركت"؛ لافتًا إلى نصيحة والده له بالتمسك بالصدق حتى في أداء الأدوار التثميلية.

وقال إن ثقته في نفسه مرتفعة وتزداد باستمرار؛ تزامنًا مع الخبرة والتجارب، مستكملا: "أنا بجري ورا نفسي علشان أحسّن منها".

وأكد أنه يمتلك الآلاف من الأقنعة في الحياة العامة؛ أبرزها: "أحيانا اضطر للابتسامة في وجه الجمهور أثناء التقاط الصور التذكارية، وأحيانا اصطنع الجدية والصمت؛ رغم أني كنت شديد الانفعال والعصبية".

ولفت أن مراحل الطفولة الصعبة لا تعني أن الحياة ظلت قاسية، مضيفًا: "بعتبر نفسي مولود في فمي معلقة ذهب، واتعلمت في مدارس خاصة، وسافرت بلاد كتيرة في سن صغير"؛ مؤكدًا اهتمامه بـ جمع الأموال من أجل صرفها والاستمتاع بها.

وقال إنه يشعر بافتقاد كبير لوالده الراحل الفنان فاروق الفيشاوي؛ متابعًا: "هو من أطيب وألذ وأجمل خلق الله؛ أكيد عاوز أروح له وأقابله في الجنة.. هو واحشني جدًا جدًا".