طائرات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصفها لقطاع غزة في اليوم الـ158 للعدوان

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 158 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.



وارتكب الاحتلال الاسرائيلي سبعة مجازر في أول أيام شهر رمضان المبارك، راح ضحيتها 67 شهيدا و106 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31112 شهيدا و72760 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وارتفع إلى تسعة شهداء عدد ضحايا إطلاق النار من قبل جيش الاحتلال على مواطنين ينتظرون المساعدات قرب دوار الكويت جنوب مدينة غزة بالإضافة إلى عشرين جريحا.



وكان ستة عشر مواطنا ارتقوا في قصف على منزل عائلة أبو شمالة بحي الزيتون بينهم زوجة الصحفي مفيد أبو شمالة وأبناءه.



• وسط القطاع



وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات جوية على مخيمات المنطقة الوسطى.



واستشهد مواطن وأصيب عشرة في استهداف الاحتلال منزل لعائلة أبو سنجر في منطقة الجعفراوي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.



ودمر جيش الاحتلال مربع سكني في مخيم المغازي بعد إخلاءه من السكان.

وقصفت المدفعية عدة أهداف في المنطقة الوسطى من القطاع.



• جنوب القطاع



وفي رفح قصف جيش الاحتلال منزلين الأول في الحي السعودي ويعود لعائلة صالح ما أدى لثلاث إصابات، والثاني لعائلة أبو طه دون وقوع إصابات.



وفي خان يونس قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمنطقة عبسان الكبيرة وخزاعة شرق المدينة.



واستشهد خمسة مواطنين في غارات متفرقة بينهم مواطنان في بلدة القرارة نقلا إلى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح وثلاثة شهداء نقلوا إلى المشفى الأوروبي بخان يونس.