ندوة بإعلام المحلة حول المرأة المصرية بين التمكين والاستغلال

نظم مركز إعلام المحلة الكبرى، بالتعاون مع إدارة التضامن الاجتماعي بمدينة سمنود، ندوة تثقيفية اليوم الثلاثاء، بمقر مركز شباب سمنود بعنوان "المرأة المصرية.. بين التمكين والاستغلال"، حاضر فيها الدكتور حسام طلعت بندق، رئيس قسم التخطيط الاجتماعي بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

وأشار بندق إلى أن اليوم العالمي للاحتفال بالمرأة هو الثامن من مارس من كل عام ويقام للتأكيد على احترام وتقدير العالم للمرأة وذلك لإنجازتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .

وذكر بندق أن المرأة عليها مسئوليات كبيرة مثل تربية وتأسيس الأبناء وتنشئة جيل متمسك بالقيم والأخلاق الحميدة، وكذلك دورها تجاه زوجها وبجواره في تكوين أسرة قوية التي هي أساس المجتمع القوي.

وشدد بندق، على أنه فى مجتمعنا قديما كان يتم استغلال المرأة بصورة غير جيدة ويتم اعتبارها أقل من الرجل وكانت لا تتعلم ولا تأخذ حقوقها السياسية فى الانتخاب والترشح والمشاركة المجتمعية؛ وهذا أدى إلى تراجع المجتمع.

وأكد أن المرأة الآن تتمتع بتمكين سياسي حيث كانت نسبة مشاركة المرأة السياسية لا تتجاوز 2% أما الأن وبعد تعديل الدستور أصبحت 26% وقد اهتمت الدولة بترسيخ دور المرأة والمحافظة على حقوقها، عن طريق إنشاء المجلس القومي للمرأة، وأصبح هناك تواجد قوي للمرأة في البرلمان.