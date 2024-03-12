قال الفنان أحمد الفيشاوي، إنه اعتذر عن واقعة "افتتاح مهرجان الجونة"، مضيفًا: "أنا مسحبتش اعتذاري.. ورغم ذلك لازم أعترف إن الموضوع تم تضخيمه".

وأوضح خلال لقائه بالإعلامية منى عبدالوهاب في برنامج "ع المسرح" المذاع عبر شاشة "القناة الأولى"، مساء اليوم الإثنين، أنه يجد من الطبيعي أن يغير الإنسان موقفه باستمرار؛ ولكن هذا لا ينفي تمسكه بالاعتذار المقدم لـ صنّاع مهرجان الجونة بعد الخلافه الشهير.

وعن سبب ابتعاده عن الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق، ذكر أن "عامل الوقت" هو السبب في الاعتذار عن عدم المشاركة، متابعًا: "لا صحة لما يتردد بشأن خوفي من نجومية عمرو يوسف.. اللي حصل إنهم كانوا لازم يصوروا في وقت محدد غير مناسب لي.. ومفيش أي خسارة".

وفيما يتعلق بآخر أعماله "عادل مش عادل والسيستم" ذكر أن أفلامه السينمائية دائما لا تحصد إيرادات؛ قائلا: "عادل مش عادل قرب يتشال من السينما.. وعمر أفلامي ما جابت إيرادات".

وأكد إعجابه بـ فيلم "السيستم" من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، ويشارك في البطولة طارق لطفي ونسرين طافش.