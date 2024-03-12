الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم جنين ويحاصر منزلا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مخيم "جنين"، وحاصرت منزلا.

وأفادت مصادر في المخيم الواقع شمال الضفة الغربية بأن قوات خاصة "مستعربة" من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، بتعزيزات عسكرية، وتحاصر في هذه الأثناء منزلا، وسط مواجهات.

وأضافت، أن قوات الاحتلال قصفت بصاروخ "الأنيرجا" المنزل المحاصر، وتمنع مركبات الإسعاف من الاقتراب من محيط المكان.

وكانت قوات إسرائيلية كبيرة قد اقتحمت قرى ومحافظات جنين الليلة الماضية، ونصبت حواجز تفتيش عديدة، وذلك بعد اغتيال شاب من "جنين" في شمال محافظة "طولكرم" في عملية خاصة أسفرت عن استشهاد شاب ثان، وإصابة ثالث.