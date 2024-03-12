عبدالله نصر يتوج بذهبية سباق 100 متر فراشة في دورة الألعاب الأفريقية

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حقق السباح المصري عبدالله نصر الميدالية الذهبية في سباق 100 متر فراشة لفردي الرجال بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليًا في مدينة أكرا بغانا، وتستمر حتى يوم 24 مارس الحالي.

وحصد عبدالله نصر الميدالية الذهبية بالأمس إلا أنه تم إعادة السباق اليوم ولم يتمكن أحد المشاركين من تحقيق رقم عبدالله نصر ليتأكد تتويجه بالذهبية.

واستطاع عبدالله نصر حصد المركز الأول والميدالية الذهبية وذلك بعدما أنهى السباق في زمن 53.29 ثانية ليضيف لمصر ميدالية ذهبية جديدة، متفوقا على سباح منتخب جنوب أفريقيا في زمن 53.45 ثانية.

وتأتي ميدالية عبدالله نصر لتؤكد تفوق السباحة المصرية على جنوب أفريقيا بـ11 ميدالية ذهبية، مقابل 9 ميداليات فقط حصدتها بعثة جنوب أفريقيا.

وارتفعت حصيلة ميداليات البعثة المصرية في دورة الألعاب الأفريقية إلى 85 ميدالية متنوعة بواقع 48 ميدالية ذهبية و 19 ميدالية فضية و 18 ميدالية برونزية.

وتسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.