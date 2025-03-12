تحدث المطرب والملحن حسام حبيب، عن تفاصيل علاقته المهنية مع طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدا أنه لو ركز على عمله الشخصي كما فعل مع شيرين؛ لكان حقق أرباحًا أكبر.

وقال خلال حواره في برنامج «العرافة» المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الأربعاء: «أنا لو اشتغلت لنفسي قد ما اشتغلت لشيرين، كنت هجيب فلوس أكثر منها؛ لكن أنا مشتغلتش لنفسي، واشتغلت لشيرين».

وتساءل عن قيمة حفلات شيرين عبد الوهاب قبل وبعد دخوله حياتها، مؤكدا أنه لم يقدم حفلة أو أغنية لنفسه حتى الآن؛ لأنه وهب كل جهده وطموحه لشيرين، التي وصفها بأنها كانت «متكسرة»عندما التقاها.

وتابع: «أنا معملتش حفلة ولا أغنية حتى الآن، علشان كنت مركز على شيرين، كانت هي قضيتي وطموحي، أنا جتلها في وقت كانت متكسرة فيه، وهي اللي طلبت هو إحنا ينفع نتجوز، هو أنا كنت بحب شيرين يا جماعة!»، على حد قوله.

وفي سياق حديثه، أشار إلى أنه لم يكن مدير أعمال لشيرين بالمعنى المتعارف عليه؛ بل كان بجانبها كإنسانة خسرت كل شيء، وقدم لها ما لم يقدمه لنفسه، قائلا: «أنا كنت بخجل أطلب في شغلي جنيه، لو حد كلمني في فرح أقسم بالله كنت بقوله ببلاش وأدفع حساب الفرقة من جيبي، أنا بقيت اتفق لها؛ لأن مفيش حد موجود».

وتساءل عن سبب عدم استمرار مديري الأعمال السابقين لشيرين، قائلا: «تعاقدت مع 50 مدير أعمال مكملوش ليه؟.. أنا قابلت إنسانة خسرانة مدير أعمالها، وخسرانة حياتها الشخصية، وخسرانة كل حاجة عملت لها اللي معملتوش لنفسي».

ونفى أن يكون قد أخذ أي شيء من شيرين، مؤكدا أنه رفض مبلغ 200 ألف دولار عرضته عليه وهو أقل بكثير من قيمة ألحانه 10%.