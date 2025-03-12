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أكد لوكاس هراديكي، قائد فريق باير ليفركوزن الألماني، أن فريقه سيواصل تحدي بايرن ميونخ في المستقبل، رغم الخسارة في دور ال16 بدوري أبطال أوروبا.

وقال هراديكي بعد الخسارة بهدفين نظيفين في إياب دور ال16 أمس الثلاثاء: "ربما لم نصل بعد لنفس مستوى بايرن. لكننا في الطريق. ولا نريد العودة للخلف".

وخسر ليفركوزن مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة.

وأكد: "بايرن كان الأفضل بشكل واضح خلال المباراتين. هذه المرة لم نكن منافسين".

وشهد هذا الموسم عودة ليفركوزن للمسابقة الأوروبية للمرة الأولى منذ موسم 2022 / 2023 ، عندما خرج الفريق من دور المجموعات. في ذلك الموسم، لعب ليفركوزن في الدوري الأوروبي وخسر من أتالانتا في النهائي.

وقال مدرب الفريق تشابي ألونسو: "دوري الأبطال خطوة للأمام ويجب علينا أن نكون واقعيين أننا لعبنا بشكل جيد ولكن ليس بما فيه الكفاية للوصول إلى دور الثمانية".

وتعد أكثر فرصة واقعية لفوز ليفركوزن بلقب هذا الموسم، هو كأس ألمانيا، حيث سيواجه أرمينيا بيلفيلد في الدور قبل النهائي.

لكن هراديكي لم يستسلم بعد بشأن تحقيق لقب الدوري للمرة الثانية على التوالي، رغم أن حامل اللقب يتأخر بفارق 8 نقاط عن المتصدر بايرن.

وقال في إشارة لخسارة بايرن المفاجئة أمام بوخوم 2 / 3 السبت الماضي: "شاهدنا مؤخرا أن حتى بايرن ميونخ بإمكانه الخسارة، فجأة وبشكل غير متوقع".