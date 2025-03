المتحدثة باسم البيت الأبيض تتشاجر مع مراسل حاول اختبار معرفتها بالاقتصاد (فيديو)

تشاجرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، مع مراسل وكالة "أسوشيتد برس"، أمس الثلاثاء، بشأن ما اعتبرته سؤالا "مهينا يحاول اختبار معرفتها بالاقتصاد".



وسأل المراسل جوش بوك عن خطاب دونالد ترامب في الاجتماع الفصلي لطاولة الأعمال المستديرة (BRT) الذي كان من المقرر أن يعقد بعد المؤتمر الصحفي للبيت الأبيض.

وقال المراسل إنه على الرغم من أن ترامب روج سابقا لتخفيضات ضريبية خلال اجتماعه الأخير لطاولة الأعمال المستديرة عام 2024، إلا أنه يدفع الآن نحو "زيادات ضريبية" من خلال التعريفات الجمركية.

واعترضت ليفيت على هذا النوع من الأسئلة، وقاطعته قائلة: "ليس صحيحا". فقال بوك: "أتساءل لماذا يعطي ذلك الأولوية على التخفيضات الضريبية"، لترد ليفيت: "إنه لا يفعل ذلك. إنه في الواقع لا يطبق زيادات ضريبية. الرسوم الجمركية هي زيادة ضريبية على الدول الأجنبية التي، مرة أخرى، كانت تستغلنا. الرسوم الجمركية هي تخفيض ضريبي للشعب الأمريكي، والرئيس من أشد مناصري التخفيضات الضريبية".

