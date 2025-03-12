المتحدثة باسم البيت الأبيض تتشاجر مع مراسل حاول اختبار معرفتها بالاقتصاد (فيديو)

تشاجرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، مع مراسل وكالة "أسوشيتد برس"، أمس الثلاثاء، بشأن ما اعتبرته سؤالا "مهينا يحاول اختبار معرفتها بالاقتصاد".



المتحدثة باسم البيت الأبيض

وسأل المراسل جوش بوك عن خطاب دونالد ترامب في الاجتماع الفصلي لطاولة الأعمال المستديرة (BRT) الذي كان من المقرر أن يعقد بعد المؤتمر الصحفي للبيت الأبيض.

وقال المراسل إنه على الرغم من أن ترامب روج سابقا لتخفيضات ضريبية خلال اجتماعه الأخير لطاولة الأعمال المستديرة عام 2024، إلا أنه يدفع الآن نحو "زيادات ضريبية" من خلال التعريفات الجمركية.

واعترضت ليفيت على هذا النوع من الأسئلة، وقاطعته قائلة: "ليس صحيحا". فقال بوك: "أتساءل لماذا يعطي ذلك الأولوية على التخفيضات الضريبية"، لترد ليفيت: "إنه لا يفعل ذلك. إنه في الواقع لا يطبق زيادات ضريبية. الرسوم الجمركية هي زيادة ضريبية على الدول الأجنبية التي، مرة أخرى، كانت تستغلنا. الرسوم الجمركية هي تخفيض ضريبي للشعب الأمريكي، والرئيس من أشد مناصري التخفيضات الضريبية".

🚨 LMAO! Karoline Leavitt just SLAMMED an AP “reporter.”



REPORTER: “Have you ever paid a tariff?”



LEAVITT: “It’s Insulting you are testing my knowledge of economics, and the decisions of the president. I regret giving a question to the AP.”



Screw AP. pic.twitter.com/nlzQtmhRPP — Nick Sortor (@nicksortor) March 11, 2025



وأضافت: "كما تعلمون، فقد تعهد في حملته الانتخابية بعدم فرض ضرائب على الإكراميات، ولا على ساعات العمل الإضافية، ولا على استحقاقات الضمان الاجتماعي. وقد التزم بهذه الأمور الثلاثة، ويتوقع أن يقرها الكونغرس في وقت لاحق من هذا العام".

وأجابت بوك: "أنا آسفة، هل دفعت تعريفة جمركية؟ لأنني دفعتها. لا تفرض على الشركات الأجنبية، بل تفرض على المستوردين". وقال ليفيت: "وفي النهاية، عندما ننعم بتجارة عادلة ومتوازنة، وهو ما لم يشهده الشعب الأمريكي منذ عقود، كما ذكرت في البداية، ستبقى الإيرادات هنا، وسترتفع الأجور، وسيعود بلدنا ثريا من جديد".

وتابعت: "أعتقد أن محاولتكم اختبار معرفتي بالاقتصاد والقرارات التي اتخذها الرئيس مهينة. أندم الآن على سماع سؤال وكالة أسوشيتد برس".

وكانت علاقة البيت الأبيض برئاسة ترامب مع "وكالة أسوشيتد برس" متوترة، حيث منعها من دخول المكتب البيضاوي وطائرة الرئاسة الأمريكية لرفضها استخدام اسم "خليج أمريكا" بدلا من "خليج المكسيك".

وهاجمت لورين إيستون، المتحدثة باسم الوكالة، هذا القرار في تعليق لها على قناة "فوكس نيوز ديجيتال" في فبراير. وقالت إيستون آنذاك: "حرية التعبير ركيزة من ركائز الديمقراطية الأمريكية وقيمة أساسية للشعب الأمريكي. وقد أكد البيت الأبيض دعمه لهذه المبادئ".

وأضافت: "إن الإجراءات المتخذة لتقييد تغطية وكالة أسوشيتد برس للفعاليات الرئاسية، بسبب إشارتنا إلى موقع جغرافي، تقوض هذا الحق المهم المكفول في دستور الولايات المتحدة لجميع الأمريكيين".