أمريكا: اتهامات لـ20 شخصا على خلفية شجار بسجن قتل فيه 3 سجناء

قال المدعون العامون في ولاية نيفادا الأمريكية إنه تم توجيه الاتهام إلى 20 شخصا فيما يتعلق بشجار في سجن يخضع لإجراءات أمنية مشددة في شرق الولاية العام الماضي والذي قتل فيه ثلاثة سجناء وأصيب آخرون.

وقال مكتب المدعي العام في نيفادا أمس الثلاثاء إن الاعتقال النهائي في إطار التحقيق تم في 5 مارس الجاري.

وقُتل السجناء أنتوني ويليامز (41 عاما) وكونور براون (22 عاما) وزكريا لوز (42 عاما)، في الشجار الذي وقع يوم 30 يوليو في سجن إيلي بالولاية. ولم يصب أي من الضباط.

وتقول السلطات إن التهم في القضية تشمل القتل من الدرجة الأولى والشروع في القتل باستخدام سلاح مميت بقصد دعم أو مساعدة عصابة إجرامية. ولم يتضح بعد عدد الذين يواجهون أتهامات بالقتل من بين العشرين شخصا المدعى عليهم.