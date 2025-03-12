سنغافورة وفيتنام تتفقان على ترقية العلاقات الدبلوماسية إلى شراكة إستراتيجية شاملة

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اتفقت سنغافورة وفيتنام على ترقية العلاقات الدبلوماسية إلى شراكة إستراتيجية شاملة، بحسب بيان مشترك صادر عن الدولتين.

وصدر البيان المشترك خلال زيارة رئيس الحزب الفيتنامي تو لام، لسنغافورة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأسست الدولتان الشراكة الإستراتيجية والشراكة الاقتصادية الرقمية الخضراء في 2013 و2023 على التوالي.

وتعتزم الدولتان تعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا والأمن.

يشار إلى أن فيتنام أسست شراكات إستراتيجية شاملة مع دول تشمل الولايات المتحدة والصين وروسيا واليابان والهند وأستراليا.