محكمة فرنسية تقضي بتعويض سكان جوادلوب ومارتينيك بسبب تلوث المبيدات

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قضت محكمة استئناف في باريس الثلاثاء، بأن على فرنسا تعويض سكان مناطقها الخارجية في جوادلوب ومارتينيك الواقعتين في البحر الكاريبي، ممن يخشون الإصابة بأمراض ناتجة عن عقود من استخدام المبيدات الحشرية في مزارع الموز المحلية.

ووجدت المحكمة أن الدولة ارتكبت عدة أخطاء، من بينها تجديد ترخيص استخدام الكلورديكون، وهو مبيد ضار بالصحة.

وتقدم نحو 1300 شخص بدعاوى قضائية في هذه القضية.

وبموجب الحكم، يتعين على فرنسا تقديم تعويضات لكل من يثبت تعرضه للمبيد وتسبب ذلك في مخاوف صحية ناتجة عن ارتفاع خطر الإصابة بالأمراض.

ولا يزال من الممكن الاستئناف ضد القرار أمام مجلس الدولة الفرنسي.

واستخدم الكلورديكون على نطاق واسع في مزارع الموز بجوادلوب ومارتينيك بين عامي 1972 و1993، ولا يزال يلوث التربة والمياه، مما يؤثر على المجتمعات المحلية.

ويُعتقد أن الكلورديكون مرتبط بارتفاع خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، ويحق للعمال الزراعيين الذين أصيبوا بالمرض بعد تعرضهم للمبيد الحصول على تعويضات بالفعل.