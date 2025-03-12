 المحكمة الجنائية الدولية تعلن تسلمها الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي - بوابة الشروق
الأربعاء 12 مارس 2025 8:12 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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المحكمة الجنائية الدولية تعلن تسلمها الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 12 مارس 2025 - 8:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 مارس 2025 - 8:03 م

قالت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، إنها تسلمت رئيس الفلبين السابق رودريجو دوتيرتى، لمواجهة مزاعم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حملة قمع دموية ضد مهربي المخدرات خلال فترة وجوده في منصبه.

وأضافت المحكمة في بيان أنها وفرت "كإجراء وقائي، مساعدة طبية" في المطار لدوتيرتي، بما يتوافق مع الإجراءات المعتادة المتبعة عند وصول أي مشتبه به.

وأشادت جماعات حقوق الإنسان وعائلات الضحايا باعتقال دوتيرتي أمس الثلاثاء في مانيلا بموجب مذكرة اعتقال صادرة من المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما أعلنه الرئيس الفلبيني الحالي فرديناند ماركوس.


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