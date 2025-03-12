إندونيسيا: الإصلاح الشامل للهيكل العسكري ضروري لمواجهة المخاطر الجيوسياسية المتزايدة

قال وزير الدفاع الإندونيسي لنواب البرلمان، إن من الضروري إجراء إصلاح شامل للهيكل العسكري للبلاد؛ لمواجهة المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، بينما تعهد بألا تقوّض هذه التعديلات الديمقراطية الناشئة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، عن وزير الدفاع الإندونيسي سجفري شمس الدين، قوله أمام البرلمان أمس، إن المقترحات تشمل إجراء تعديلات على هيكل القيادة العسكرية التابع لوزارة الدفاع، ومن شأنها أن تسمح لأفراد القوات المسلحة بالعمل في مناصب مدنية.

كما ستُمدد الإصلاحات سن التقاعد بالنسبة لبعض الضباط، من 58 عاما في الوقت الحالي إلى 65 عاما، رغم أن التفاصيل لم تُحسم بعد.

جدير بالذكر أن الحروب في أوروبا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى التوترات التي تشهدها بعض المناطق مثل بحر الصين الجنوبي، تدفع الكثير من الدول إلى تحديث دفاعاتها.