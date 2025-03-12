مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية حتى سبتمبر

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أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية حتى سبتمبر، وسيرسله إلى مجلس الشيوخ قبل أيام من الموعد النهائي للإغلاق الحكومي.