 مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية حتى سبتمبر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية حتى سبتمبر


نشر في: الأربعاء 12 مارس 2025 - 12:26 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 مارس 2025 - 12:26 ص

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية حتى سبتمبر، وسيرسله إلى مجلس الشيوخ قبل أيام من الموعد النهائي للإغلاق الحكومي.


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