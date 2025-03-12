مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية حتى سبتمبر

مصطفى بكري: اتحبست 5 مرات بسبب مواقفي السياسية.. أنا بدافع عن البلد مش معارض أو مؤيد

أحمد موسى بعد إلغاء قمة الأهلي والزمالك: منظومة بها فوضى وتداعيات كبيرة جدًا ستحدث

نشأت الديهي عن أزمة مباراة القمة: التلاعب بأعصاب الجمهور غير مقبول

عمرو أديب عن أزمة مباراة القمة: ما حدث للأهلي ألم كان لابد منه لتحقيق العدل