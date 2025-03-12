برلمانية أوكرانية: سيرسكي يقيل جنرالا تلاحقه روسيا جنائيا

أكدت عضو البرلمان الأوكراني ماريانا بيزوغلايا أن قائد الجيش الأوكراني ألكسندر سيرسكي أوعز بإقالة الجنرال دميتري كراسيلنيكوف الذي أعلنت روسيا تورطه في جرائم بمقاطعة كورسك.



وكتبت البرلمانية الأوكرانية على قناتها في تيلغرام: "سيرسكي يطرد الجنرال كراسيلنيكوف، ويطرده ببساطة. <...> يطرده في لحظة حرجة، على الرغم من موقف ميخائيل دراباتي (قائد القوات البرية الأوكرانية) وأفراد القيادة الميدانية -الشمال- بالجيش الأوكراني".



في سبتمبر 2024، فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية ضد كراسيلنيكوف.

وتتهم السلطات الروسية، هذا الجنرال الأوكراني بالضلوع في جرائم قتل المدنيين وكذلك قتل المواطنين الروس خلال تنفيذهم لواجباتهم الرسمية.

وتتضمن لائحة الاتهام كذلك التخريب المتعمد لممتلكات الآخرين، وممارسة العمل الإرهابي، والاستحواذ غير المشروع وتخزين وحمل الأسلحة النارية.

ووفقا لمواد التحقيق، قام عسكريون أوكرانيون بقيادة كراسيلنيكوف، بانتهاك حرمة الحدود الدولية الروسية وعبروها بشكل غير قانوني بمقاطعة كورسك في 6 أغسطس 2024، وتم خلال ذلك قصف المباني السكنية ومرافق البنية التحتية المدنية والمركبات المدنية بالصواريخ والمدفعية والمسيرات الجوية.