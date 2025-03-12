لابيد: وقف الحرب له ثمن سياسي ونتنياهو لا يريد دفعه

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، اليوم الاربعاء، إن الحكومة الإسرائيلية لا تبذل كل جهدها، ولا تستغل كل وسيلة ممكنة لإعادة المحتجزين.

وأضاف لابيد أن وقف الحرب له ثمن سياسي ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد دفعه، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وتابع: "نحن في وضع نخسر فيه مرتين فالمحتجزون لا يعودون وحماس تحصل على وقف إطلاق نار مجانا".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسئولين إسرائيليين، أن نتنياهو يجد نفسه في موقف حرج لا يسمح له بالدخول في خلاف مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط توتر متزايد بشأن مفاوضات تتعلق بقطاع غزة.

ووفقاً للمسئولين، فإن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها ستيفن بوهلر، مبعوث ترامب لشئون المحتجزين، حول استعداد حركة حماس لنزع سلاحها، أثارت غضب إسرائيل، وأكدوا أن أي خلاف مع إدارة ترامب قد يهدد العلاقة مع المورد الرئيسي للأسلحة لإسرائيل، مما ينعكس سلبًا على قدرات الجيش الإسرائيلي في ظل استمرار العمليات العسكرية.

وأضافت المصادر أن نتنياهو يواجه ضغوطًا داخلية تمنعه من الاصطدام مع واشنطن، حيث يعتمد استقرار ائتلافه الحاكم على دعم الولايات المتحدة، خاصة في ظل الانقسامات السياسية الحادة داخل إسرائيل.

كما أشار المسئولون الإسرائيليون إلى أن بوهلر كان يقدم عروضًا لحماس تتطلب من إسرائيل تقديم تنازلات مقابل أي اتفاق، وهو ما أثار استياء الحكومة الإسرائيلية، التي ترى في تلك العروض تحميلها أعباءً سياسية وأمنية لا يمكنها تحملها.