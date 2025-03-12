قال مسئولون، إنه تم استئناف إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا، وذلك بعد يوم من إلغاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية إلى كييف وإشارة مسؤولين أوكرانيين إلى أنهم على استعداد لوقف إطلاق النار فى الحرب مع روسيا لمدة 30 يوما.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إنه من المهم "عدم الاستباق" بشأن مسألة الرد على مقترح وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما.

وذكر للصحفيين أن موسكو تنتظر "معلومات مفصلة" بشأن المقترح من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه على روسيا الاطلاع على الخطة قبل أن تتخذ موقفا.

وقال وزيرا خارجية أوكرانيا وبولندا، اليوم الأربعاء، إن تم بالفعل استئناف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا عبر مركز لوجستي بولندي.