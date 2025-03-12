الحزب الفائز في انتخابات جرينلاند يعارض رغبة ترامب في السيطرة على الجزيرة

شهدت الانتخابات البرلمانية في جرينلاند فوزا مفاجئا لحزب يفضل اتخاذ مسار تدريجي لانفصال جرينلاند عن الدنمارك. وتم إجراء الانتخابات في ظل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية للسيطرة على الجزيرة.

وعارض الحزب الديمقراطي المنتمي إلى يمين الوسط أسلوب خطاب ترامب، مشيرا إلى أن القرار بشأن مستقبل المنطقة، ذات الأهمية الاستراتيجية، يرجع إلى مواطني جرينلاند، التي تضم احتياطيات كبيرة من المعادن النادرة اللازم لصنع كل شيء من الهواتف المحمولة إلى تكنولوجيا الطاقة المتجددة. كما تضم الجزيرة قاعدة جوية أمريكية وتقع على طرق جوية وبحرية استراتيجية في منطقة شمال الأطلسي.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن ينس- فريدريك نيلسن رئيس الحزب الديمقراطي قوله إن النتيجة تبعث برسالة واضحة لترامب أن جرينلاند ليست للبيع.

وقال: "لا نرغب في أن نكون أمريكيين. كلا، لا نرغب في أن نكون دنماركيين. نرغب في أن نكون من مواطني جرينلاند. ونريد الانفصال في المستقبل، ونريد بناء بلادنا بأنفسنا لا بأمله".