صحة مطروح: مخزن الطعوم يحصل على شهادة الالتزام بمعايير التخزين والتوزيع الجيد (GSDP)

قال الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن مخزن الطعوم بالمديرية حصل على شهادة الالتزام بمعايير التخزين والتوزيع الجيد (GSDP) من هيئة الدواء المصرية.

وأكد أن هذا الاعتماد جاء تتويجًا لجهود فرق العمل بالإدارة العامة للطب الوقائي، والتزامهم بتطبيق أعلى معايير الجودة والاشتراطات الفنية الخاصة بتخزين وتداول الطعوم وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على سلامة وفاعلية الطعوم المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن هذا الإنجاز يعكس حرص المديرية الدائم على تطوير منظومة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي محافظة مطروح، بما يتماشى مع معايير الجودة والسلامة المعتمدة.