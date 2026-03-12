أهالي ديرب نجم يشيعون جثمان طفل العاشر من رمضان إلى مثواه الأخير

شيّع أهالي قرية المناحريت التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية جثمان طفل العاشر من رمضان، وسط حالة من الحزن الشديد والانهيار بين الأهالي، عقب أداء صلاة الجنازة عليه من مسجد الأوقاف الكبير بالقرية، قبل مواراته الثرى بمقابر الأسرة.

وتعود تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطاراً يفيد بورود بلاغ من قسم ثان العاشر من رمضان، بالعثور على جثة طفل داخل جوال بمنطقة صحراوية بالمدينة، وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لطفل يدعى إبراهيم علي، يبلغ من العمر 7 سنوات، وأنه متغيب عن منزل أسرته منذ يوم السبت الماضي.

كما تبين من التحريات الأولية أن المتهم جار الطفل وتربطه به صلة قرابة، واستدراج الطفل إلى شقته لمساومة أسرته على فدية مالية، وخشية افتضاح أمره، تخلص من الطفل وفصل رأسه عن جسده ووضعه في جوال وتخلص منه في الصحراء.

وفي سياق متصل، شكلت إدارة البحث الجنائي فريق بحث عالي المستوى لتكثيف التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط منطقة "مساكن عثمان"، وتمكن الفريق من القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة لتولي التحقيقات معه، فيما جرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وإعداد تقرير مفصل حول أسباب ووقت الوفاة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة والذي حمل رقم 811 لسنة 2026 إداري قسم ثان العاشر من رمضان.