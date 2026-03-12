جولة ليلية لنائب محافظ الفيوم بمجمع مواقف أبشواي لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

قام الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، بجولة ليلية لتفقد مجمع مواقف أبشواي، للتأكد من انتظام سير العمل داخل المجمع، ومدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة عقب تحريك أسعار المحروقات.

رافقه خلال الجولة الدكتورة شيرين محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، وسيد صلاح رئيس وحدة المتابعة بالمحافظة، ومسؤولو إدارة المواقف والجهات المعنية.

وخلال الجولة، وجّه نائب محافظ الفيوم بسرعة الانتهاء من تعليق الملصقات الخاصة بالتعريفة الجديدة للمواصلات داخل مواقف سيارات الأجرة وعلى جميع السيارات، للتيسير على المواطنين ومنع التلاعب بالتعريفة المقررة.

كما شدد على أهمية المتابعة المستمرة على مدار الساعة من قبل مسؤولي الوحدة المحلية وإدارة المواقف، للتأكد من انتظام العمل بجميع المواقف وعدم التلاعب بالتعريفة المحددة.

والتقى نائب المحافظ بعدد من المواطنين المترددين على مواقف سيارات الأجرة، وتناقش معهم حول التعريفة الجديدة ومدى التزام السائقين بها، مؤكدًا ضرورة عدم دفع أي مبالغ مالية بخلاف التعريفة المقررة.

وطالب المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق بزيادة تعريفة المواصلات، مشيرًا إلى تخصيص أرقام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ 2168041 – 2168042 – 2168043، بالإضافة إلى الخط الساخن 114، لتلقي البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية تكثف حملاتها بمختلف مراكز المحافظة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة، بما يضمن عدم زيادة الأعباء على المواطنين.

يأتي ذلك في أعقاب قرار تحريك أسعار الوقود في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، حيث ارتفع سعر بنزين 95 إلى 24 جنيهًا للتر، وبنزين 92 إلى 22.25 جنيهًا، وبنزين 80 إلى 20.75 جنيهًا، والسولار إلى 20.5 جنيهًا للتر، كما تم تعديل سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية إلى 275 جنيهًا.