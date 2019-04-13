أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مساء اليوم الجمعة، اليمين الدستورية رئيًسا للمجلس العسكري الانتقالي في السودان.

وبثت فضائية «العربية»، لقطات تعرض البرهان خلال حلفه اليمين بعد تنحي الفريق محمد عوض بن عوف.

وأعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد عوض بن عوف، في بيان، مساء الجمعة، تنازله عن منصبه مقلدًا خلفه المفتش العام للجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وجاء ذلك بعد إعلان القوات المسلحة السودانية، أمس الخميس، عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين، مؤكدة أنه لن يتم تسليم البشير لمحكمة الجنائية الدولية، وإنما سيُحاسب وفقًا للقانون.

