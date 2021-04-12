ترامب يهاجم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ: غبي

الرئيس الأمريكي السابق يعبر عن خيبة أمله من نائبه بنس.. ويصف فاوتشي بـ"الملئ بالتفاهات"

جدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس الأحد، هجومه على زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل حيث قام بسبه خلال مؤتمر لمانحي الحزب، وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الملياردير الجمهوري وجه انتقاداته الأخيرة ليلة السبت خلال خطاب ألقاه في فلوريدا حيث يقيم.

وأوضحت صحيفة "واشنطن بوست" أن الرئيس السابق استشاط غضباً ضد حليفه السابق على خلفية عدم مساندته له في منع التصديق الرسمي على نتائج الانتخابات الرئاسية في 6 يناير الماضى.

ووصف ماكونيل بـ"الغبي ابن العاهرة"، واعتبر ترامب أن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر كان سيقاتل من أجله لو كانا في نفس الحزب.

ودعا ترامب الذي كان يتحدث إلى أعضاء اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، في منتجع مارالاجو في فلوريدا، إلى وحدة الحزب الجمهوري، في أعقاب خسارته أمام الرئيس جو بايدن وفقدان الحزب السيطرة على مجلس الشيوخ.

وكرر ترامب مزاعمه بأنه فاز في الانتخابات الرئاسية التى جرت في نوفمبر الماضى، منتقدا في شكل خاص ماكونيل، حيث ألقى باللوم على ماكونيل لعدم بذل الجهود لمنع تصديق الكونجرس على فوز بايدن في الانتخابات.

كما انتقد الرئيس الأمريكي السابق زوجة ماكونيل، إيلين تشاو التي كانت وزيرة للنقل في عهد ترامب لكنها استقالت بعد أحداث 6 يناير، قائلا: "لقد وظّفتُ زوجته. هل قال يومًا أشكُركَ؟"، قبل أن يسخر أيضا من تشاو بسبب استقالتها.

وأضاف ترامب أنه يشعر "بخيبة أمل" من نائبه مايك بنس لدوره في التصديق على نتيجة الانتخابات.

ولم يحضر ماكونيل اجتماع مارالاجو، وقال لمستشارين إنه لم يتحدث إلى ترامب منذ أشهر وإنه لا يعتزم فعل ذلك أبدًا، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

إلي ذلك، هاجم ترامب مرة أخرى العالم الأمريكي الخبير في الأوبئة أنتوني فاوتشي، قائلاً إن عالِم الأوبئة "مليء بالتفاهات".

ومن دون أن يأتي على ذكر أكثر من 560 ألف أمريكي توفوا جراء كورونا، أشاد ترامب بجمهوريين أمثال حاكم فلوريدا رون ديسانتيس لإعادة فتح ولاياتهم في وقت مبكر، في تحدٍ لنصائح الخبراء.