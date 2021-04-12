تعليم الغربية يكرم الفائزين في مشروع مسابقة تحدي القراءة العربي

كرمت مديرية التربية والتعليم بالغربية، الفائزين في مسابقة تحدى القراءة العربي للطلاب وأخصائى المكتبات الفائزين فى المسابقة، بحضور ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية والدكتورة سميه صديق مدير عام تنمية المكتبات بالوزارة والدكتور السيد العراقى مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية ومنال المحمودى الموجه العام للمكتبات وعلاء شبل عضو مجلس أمناء المديرية.



وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن مشروع تحدى القراءة العربي أطلقته دولة الإمارات الشقيقة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتم تكريم الفائزين من قبل دولة الإمارات وعددهم 44 طالبا من المراحل التعليمية المختلفة، ومن جميع الإدارات التعليمية بشهادات تقدير وميدالات ومبالغ مالية تقدر بمبلغ ١٠٢ ألف و٧٧٠ جنيه، وتم تكريم الطلاب وأخصائى المكتبات الفائزين فى المسابقة.



وأشار وكيل وزارة التعليم إلى أن أبطال تحدي القراءة في بلدنا برهنوا من خلال قراءة كل واحد منهم 50 كتابا وتلخيصها، بالإضافة لقدراتهم على التحليل والاستنتاج والإبداع الناقد، والتواصل اللغوي السليم، حسب مستوياتهم الدراسية، كما ساهموا في رفع اسم وطننا الغالي مصر، وتمجيدا للغة العربية وأصولها وقواعدها السليمة.



وفى نهاية الحفل كرمت الدكتورة سميه صديق مدير عام تنمية المكتبات بالوزارة ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية والدكتور السيد العراقى مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية ومنال المحمودى الموجه العام للمكتبات بالمديرية

ثم قام ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بتقديم درع المديرية للدكتورة سميه صديق مدير عام تنمية المكتبات بالوزارة.