سجن مع إيقاف التنفيذ وغرامة لشرطي نمساوي نشر صورة للطعام المفضل لهتلر

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أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة ايزنشتات شرقي النمسا اليوم الاثنين حكما بالسجن عشرة شهور مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 6300 يورو بحق شرطي نشر صورة للطعام المفضل للزعيم النازي الراحل ادولف هتلر على موقع فيسبوك.

وأصدرت المحكمة حكمها بموجب قانون حظر النازية في النمسا ولكن الحكم لا يزال غير ساري المفعول بعد.

وحسب صحيفة الدعوى، فقد نشر الرجل الصورة في العام الماضي في اليوم الموافق لميلاد هتلر في العشرين من أبريل الماضي ومع توقيع "الغداء اليوم! فطيرة البيض مع السلطة الخضراء".

وقال الشرطي/43 عاما/ أمام محكمة المحلفين إنه وضع صورة طعامه مصادفة ونفى أن يكون للواقعة أي خلفية نازية.

وفي أعقاب الواقعة، تم إيقاف الشرطي عن العمل كما تم إبعاده من حزب الحرية اليميني.

يذكر أن قانون حظر النازية في النمسا واسع النطاق بحيث إنه لا يحظر إنشاء ودعم الجماعات النازية الجديدة والدعاية وجرائم العنف ذات الصلة بهذا التيار وحسب ، بل إنه يحتوي بندا يحظر الأنشطة النازية غير المعرفة على وجه الدقة.