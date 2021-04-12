وكيل صحة الغربية يوجه بالمرور المسائي على مستشفى حميات بسيون

وجه الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، بالمتابعة والمرور اليومي على المستشفيات والمنشأة الصحية وذلك للاطمئان على حسن سير العمل بالمستشفيات والخدمات الطبية، تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وتفقد الدكتور محمد شبل مدير إدارة الحميات، والدكتورة رباب صقر، أعمال مستشفى حميات بسيون، وأقسامه المختلفة وأقسام العزل والعناية المركزة لحالات كورونا، وكذلك متابعة أعداد الأسرة المخصصة للعزل طبقا للخطة الموضوعة، وكذلك التأكد من توافر الأكسجين بالمستشفى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والواقيات الشخصية وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، كما تقدموا بالشكر للطاقم الطبي بالمستشفى للجهد المبذول لخدمة وراحة المرضى.



وأكد عبدالناصر، ضرورة المرور على جميع المستشفيات صباحا ومساءا، خلال أيام الأسبوع وأيام العطلات، للتأكد من انضباط العاملين وتقديم خدمة جيدة للمرضى، وتوافر الأكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والعمل على تذليل أي عقبات في حينه.