 قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 25 فلسطينيا من الضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 25 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقال فلسطينيين
اعتقال فلسطينيين
رام الله - أ ش أ:
نشر في: الإثنين 12 أبريل 2021 - 9:49 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 أبريل 2021 - 9:49 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 25 فلسطينيا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت 11 فلسطينيا من بلدة تقوع شرق بيت لحم بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها، كما اعتقل 3 آخرين من القدس.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 7 فلسطينيين بينهم أسيرة محررة خلال مداهمات في بلدات برقين وعرابة وقباطية، كما اعتقلت فلسطينيين اثنين من رام الله عقب دهم منزليهما وتفتيشهما.

وفي الخليل، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي أسيرين محررين عقب دهم منزليهما في بيت أمر شمالا، ونقلهما إلى معسكر "عصيون" شمال الخليل.


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