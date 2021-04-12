فلسطين تسجل 26 حالة وفاة و2762 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، تسجيل 26 حالة وفاة و2762 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الكيلة - في التقرير اليومي الوبائي حول كورونا،حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الاثنين- أنه تم تسجيل 1855 حالة تعاف حيث بلغت نسبة الشفاء من فيروس نحو 87.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.2%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 146 ألفا و986 شخصا، بينهم 14 ألفا و674 تلقوا الجرعتين من اللقاح.