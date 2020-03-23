أحمد صلاح حسني يخشى الموت في برومو «كوفيد -25»

جسد الفنان أحمد صلاح حسني حال المواطنين المذعورين من إقبال فيروس جديد يضرب البلاد ويأخذ الأرواح ولا علاج له في العالم، قائلًا: "مش مستعد أقف قدام ربنا دلوقتي"، وذلك خلال أحداث مسلسله الرمضاني "كوفيد -25"، المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

وسيطر على برومو المسلسل الذي طُرح بالأمس، الإثارة والتشويق، حول كيفية التعامل مع الفيروس الجديد والاستعدادات التي يتلقوها، وأبطال المسلسل يجسدون أكثر من حالة يمر بها المواطنين أمام انتشار هذا الفيروس.

وينتمي المسلسل لنوعية الأعمال ذات الـ15 حلقة، وسيعرض في النصف الثاني من شهر رمضان عبر شاشة قناة "ON E".

المسلسل من بطولة الفنان يوسف الشريف، أيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد، والمسلسل من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة "سينرجي".