رئيس الفلبين يحذر من إمكانية حدوث موجة جديدة من فيروس كورونا

حذر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، من إمكانية حدوث موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وحث المواطنين على التطعيم ضد الفيروس التاجي.

وقال دوتيرتي -حسبما ذكرت شبكة "إيه بي أس-سي بي إن" الفلبينية اليوم الثلاثاء- "على الرغم من أن معظم الفلبينيين قد تم تطعيمهم بالفعل وهم آمنون إلى حد ما من المتحور الأصلي لفيروس كورونا، إلا أن المتحورات الجديدة والناشئة قد تتسبب في موجة جديدة بالبلاد".

وأضاف "هناك احتمال واضح بحدوث زيادة جديدة في عدد الإصابات، ولكن في الأغلب ليس لمتحور كورونا الأصلي والذي تم التصدي له عبر التطعيم".

كان وزير الصحة الفلبيني فرانسيسكو دوكي، قد أفاد بأن بلاده شهدت حتى الآن 5 موجات لفيروس كورونا المستجد، كان آخرها في يناير الماضي، فيما يراقب مسئولو الصحة حاليا متغير "أوميكرون إكس إي" الذي تم تسجيل ظهوره في عدد من الدول مؤخرا.

يذكر أن متحور "أوميكرون إكس إي" يمثل 1% من حالات كورونا الآن، وهو سلالة مؤلفة من أوميكرون "بي إيه 1" و"بي إيه 2"، ويحدث هذا المتغير عندما يصاب الفرد بأكثر من متغير واحد، يتحد فيما بينها من خلال مشاركة المادة الجينية.