أعلن المخرج مراد مصطفى عرض فيلمه القصير"خديجة" الجمعة المقبلة بسينما "زاوية" بوسط البلد، ضمن فعاليات الدورة السادسة لمهرجان زاوية للأفلام القصيرة المقرر إقامته في الفترة من 14 إلى 17 أبريل الجاري.

فيلم"خديجة"من الأفلام القصيرة التي حظت مؤخرا بالمشاركة في الكثير من المهرجانات السينمائية العالمية، منها مشاركته في المسابقة الرسمية بالدورة الـ44 من مهرجان"كليرمون فيران"السينمائي الدولي بفرنسا، ومهرجان "وارسو" للسينما الأفريقية ببولندا الدورة الـ 16،ومهرجان بيروت السينمائي الدولي، ويستعد خلال هذا الشهر للمشاركة في مهرجان هوليوود للفيلم العربي بأمريكا.

واستطاع الفيلم أن يقتنص العديد من الجوائز المهمة في المهرجانات العالمية، كان من أبرز تلك الجوائز حصوله على جائزة أفضل فيلم روائي قصير بمهرجان"براتيسلافا"السينمائي الدولي في سلوفاكيا.

"خديجة" تدور أحداثه حول فتاة تبلغ من العمر 17 عاما تعيش بمفردها مع طفلها حديث الولادة، بعد أن غادر زوجها للعمل في مدينة نائية، وفي أحد الأيام تذهب للتجول في شوارع القاهرة الصاخبة للقيام ببعض الزيارات في ظل مواجهتها لضغوط اجتماعية كبيرة، لكنها تشعر بعدم الارتياح وسط الأجواء المحيطة ويحدث لها العديد من المفارقات.

الفيلم إنتاج مصري فرنسي مشترك، بطولة ملك طارق، قصة وسيناريو وحوار مراد مصطفى، مونتاج محمد ممدوح، تصميم ملابس ريم العدل، ديكور إيمان العلبى، تصميم صوت مصطفى شعبان.