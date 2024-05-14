 المجر تعتزم خفض سعر الفائدة بحلول نهاية النصف الأول من 2024 - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 مايو 2024 12:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

المجر تعتزم خفض سعر الفائدة بحلول نهاية النصف الأول من 2024

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 14 مايو 2024 - 11:34 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 مايو 2024 - 11:34 ص

قال نائب محافظ البنك المركزي المجري برنابا فيراج، في مؤتمر في العاصمة المجرية بودابست، إنه من "الواقعي" أن تخفض المجر سعر الفائدة الأساسي من 75ر7٪ حاليا إلى نطاق يتراوح بين 75ر6 ٪ و7 ٪ بحلول نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وأضاف فيراج أن مجال خفض أسعار الفائدة يبدو محدودا في النصف الثاني من عام 2024، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال فيراج إن البنك المركزي يأخذ في الاعتبار تراجع معدل التضخم واستقرار السوق وتعزيز الائتمان الخاص عند وضع السياسة.

وكان مكتب الإحصاء المركزي في المجر أعلن، الجمعة الماضي، عودة معدل التضخم إلى الارتفاع خلال الشهر الماضي، لأول مرة منذ 15 شهرا، رغم أن الارتفاع كان طفيفا.

وقال المكتب إن أسعار المستهلك ارتفعت في شهر أبريل الماضي بنسبة 7ر3% سنويا، مقابل 6ر3% في مارس السابق عليه، والذي كان أقل مستوى للتضخم منذ فبراير 2021.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك