المجر تعتزم خفض سعر الفائدة بحلول نهاية النصف الأول من 2024

قال نائب محافظ البنك المركزي المجري برنابا فيراج، في مؤتمر في العاصمة المجرية بودابست، إنه من "الواقعي" أن تخفض المجر سعر الفائدة الأساسي من 75ر7٪ حاليا إلى نطاق يتراوح بين 75ر6 ٪ و7 ٪ بحلول نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وأضاف فيراج أن مجال خفض أسعار الفائدة يبدو محدودا في النصف الثاني من عام 2024، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال فيراج إن البنك المركزي يأخذ في الاعتبار تراجع معدل التضخم واستقرار السوق وتعزيز الائتمان الخاص عند وضع السياسة.

وكان مكتب الإحصاء المركزي في المجر أعلن، الجمعة الماضي، عودة معدل التضخم إلى الارتفاع خلال الشهر الماضي، لأول مرة منذ 15 شهرا، رغم أن الارتفاع كان طفيفا.

وقال المكتب إن أسعار المستهلك ارتفعت في شهر أبريل الماضي بنسبة 7ر3% سنويا، مقابل 6ر3% في مارس السابق عليه، والذي كان أقل مستوى للتضخم منذ فبراير 2021.