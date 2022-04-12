روسيا: الاتحاد الأوروبي أصبح آلة حرب عدوانية لحلف الناتو

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن «الاتحاد الأوروبي أصبح آلة حرب عدوانية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، مساء الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، خلال لقاء لقناة «روسيا 24» التلفزيونية، اليوم الثلاثاء: «يتحول عمل الاتحاد الأوروبي إلى نوعية مختلفة تماما - من تكتل اقتصادي ومنظمة إنسانية ومنظمة سياسية- أصبح هذا الهيكل جزءا من الآلة العسكرية العدوانية لفضاء شمال الأطلسي تحت مظلة، بالطبع الناتو».

وحسب قولها، فإن تصريح رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، «إعلان حول الانتقال (وحدة الاتحاد الأوروبي) إلى نوعية جديدة».

هذا ودعا جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تزويد أوكرانيا بشكل عاجل بالأسلحة التي تطلبها.

ووفقًا لتقارير بلومبيرج، نقلاً عن مصادر مطلعة على المناقشات، قال «بوريل» لدبلوماسيين بارزين في الاتحاد الأوروبي، إن «القرار يجب أن يتخذ في غضون أيام وليس أسابيع».

وقال بوريل في وقت سابق من اليوم، قبل اجتماع وزراء خارجية الدول الأوروبية، إن الاجتماع سيناقش الوضع في أوكرانيا، لافتًا إلى أن «فرض المزيد من العقوبات ضد روسيا دائما ملف مطروح».