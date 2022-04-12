الاتحاد الأوروبي يقيم مستودعا لمواد الإغاثة فى مولدوفا للاجئين الأوكرانيين

يقيم الاتحاد الأوروبي مستودعا في مولدودفا لإمدادات الإغاثة للاجئين الفارين من الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

وقالت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إن من المقرر تسليم أكثر من 1200 خيمة و4 آلاف بطانية هذا الأسبوع لتوزيعها على الأشخاص الذين تسببت الحرب في نزوحهم.

وقال مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبى يانيز لينارتشيتش: "نظرا للنهج الوحشي على نحو مدمر للعدوان العسكري الروسي على أوكرانيا، تزداد تصاعديا الاحتياجات الإنسانية للمدنيين الذين تأثروا بالحرب".

وأضافت المفوضية الأوروبية، أن الحرب قد أرغمت حتى الآن أكثر من 4.5 مليون شخص على الفرار إلى دول مجاورة مثل المجر ومولدوفا وبولندا وسلوفاكيا، معظمهم من النساء والأطفال، واصفة ذلك بأزمة اللاجئين الأسرع تفاقما.

وتستقبل مولدوفا، دولة فقيرة جنوب أوكرانيا، دعما متزايدا من دول الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين، حيث ترسل ألمانيا والمجر وهولندا مواد طبية على سبيل المثال.