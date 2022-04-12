وزير الدفاع الأميركي يؤكد لنظيره الأوكراني استمرار الدعم لكييف

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أجرى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، الثلاثاء، ناقشا خلاله "دعم الولايات المتحدة المستمر لقدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) جون كيربي، إن الوزير الأوكراني أعرب عن شكره لأوستن، وشاركه تقييمه للوضع على الأرض في أوكرانيا، بحسب الشرق للأخبار.

وذكر بيان للبنتاجون أن أوستن سلط الضوء على الجهود المستمرة لتقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا، وأضاف كيربي: "ملتزمون بتلبية احتياجات أوكرانيا الأكثر إلحاحاً ومتطلبات ساحة المعركة المتطورة وجهودنا التنسيقية مع الحلفاء والشركاء".