 وزير الدفاع الأميركي يؤكد لنظيره الأوكراني استمرار الدعم لكييف - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 أبريل 2022 10:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

وزير الدفاع الأميركي يؤكد لنظيره الأوكراني استمرار الدعم لكييف

وكالات:
نشر في: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 9:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 9:46 م

أجرى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، الثلاثاء، ناقشا خلاله "دعم الولايات المتحدة المستمر لقدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) جون كيربي، إن الوزير الأوكراني أعرب عن شكره لأوستن، وشاركه تقييمه للوضع على الأرض في أوكرانيا، بحسب الشرق للأخبار.

وذكر بيان للبنتاجون أن أوستن سلط الضوء على الجهود المستمرة لتقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا، وأضاف كيربي: "ملتزمون بتلبية احتياجات أوكرانيا الأكثر إلحاحاً ومتطلبات ساحة المعركة المتطورة وجهودنا التنسيقية مع الحلفاء والشركاء".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك