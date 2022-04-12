 جوتيريش يقدم النتائج والتوصيات بشأن الآثار العالمية للحرب في أوكرانيا.. غدا - بوابة الشروق
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جوتيريش يقدم النتائج والتوصيات بشأن الآثار العالمية للحرب في أوكرانيا.. غدا


نشر في: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 9:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 9:48 م

من المقرر أن يطلق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، غدا الأربعاء ، أول موجز للفريق العالمي للاستجابة للأزمات بشأن الآثار العالمية للحرب في أوكرانيا على الغذاء والطاقة والتمويل.

وأعلن الأمين العام عن إنشاء الفريق المؤلف من 32 عضوا، والذي يضم رؤساء وكالات الأمم المتحدة ومصارف التنمية وغيرها من المنظمات الدولية، في 14 مارس، استجابة للمدى المحتمل وحجم عواقب الحرب فضلا عن الآثار المستمرة لجائحة كوفيد-19.

وستضمن المجموعة، التي ترأسها نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، التعاون بين الحكومات والنظام المتعدد الأطراف والقطاعات - لمساعدة البلدان الضعيفة على تجنب الأزمات واسعة النطاق من خلال التنسيق والشراكات رفيعة المستوى، والعمل العاجل، والوصول إلى البيانات الهامة والتحليلات والتوصيات المتعلقة بالسياسات.

وسيتم إطلاق المُوجز بعد إصدار أحدث تقرير لتمويل التنمية المستدامة.

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