بوتين: عملية روسيا العسكرية في أوكرانيا تحقق أهدافها دون أي شك

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن «العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستحقق مهامها وأهدافها دون أي شك»، لافتًا إلى أن «القوات الروسية تتصرف بشجاعة وكفاءة في أوكرانيا».

وأضاف في تصريحات أوردتها وسائل إعلام روسية، صباح الثلاثاء، أن العمليات العسكرية في أوكرانيا تحمي روسيا، متابعًا: «كييف انتهكت كل اتفاقيات مينسك ولم نستطع الصمت على الإبادة الجماعية».

وذكر أن «المواجهات مع القوى المناهضة لروسيا في أوكرانيا كانت أمرا حتميا ومسألة وقت فقط»، قائلًا إنه «جرى العمل على تحويل أوكرانيا إلى مساحة مناهضة لروسيا، مع تغذية بذور النزعة القومية هناك».

وأكد الرئيس الروسي أن موسكو ستنفذ كل الخطط في قطاع الفضاء على الرغم من الصعوبات والمحاولات الخارجية، معلنًا عن توسيع الإمكانات الكمية والنوعية لكوكبة الأقمار الصناعية الروسية بشكل كبير».

وبشأن سير الأشغال في محطة «فوستونشنايا»، ذكر بوتين في كلمة بمناسبة «عيد رواد الفضاء»، اليوم الثلاثاء، أنها تسير وفق المخطط رغم التعديلات، التي طرأت بسبب وباء كورونا، مؤكدًا أن موسكو ستصنع مركبات فضاء عالية التقنية، بالتعاون مع مينسك.