أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المنشآت الطبية بالمحافظة، وزيادة أعداد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك التأكد من توافر أكياس الدم بجميع الفصائل ومشتقاته بمراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة، وتواجد جميع التخصصات الطبية وفرق التمريض لاستقبال أي حالات مرضية؛ استعدادًا لاستقبال الأعياد المختلفة "عيد القيامة المجيد، شم النسيم، عيد الفطر المبارك".

ووجه جميعة بتكثيف حملات مراقبة الأغذية؛ للتأكد من سلامة وجودة الأغذية التي يتم تداولها، خاصة الأسماك المملحة والمدخنة، وأخذ عينات من الفسيخ والسردين والرنجة والأسماك الطازجة والأطعمة المطهوة والطازجة؛ لفحصها وضبط أي أغذية مشكوك فيها، وإعدام ما يظهر عدم صلاحيته، بالإضافة إلى حملات صحة البيئة للتأكد من سلامة الإجراءات الصحية بأماكن تجمعات المواطنين.

كما طمأن وكيل الصحة المواطنين، أن أسواق الأسماك ومحال الفسيخ، خاضعة لإجراءات رقابية صارمة من قبل مسئولي الأغذية بالمديرية، كذلك قيام حملات مكثفة مستمرة دورية على الأسواق ومحلات بيع الأسماك المملحة والفسيخ والباعة الجائلين لمنع تداول الأسماك الفاسدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى توافر جميع الأمصال اللازمة لحالات التسمم الممباري الناتجة عن تناول الفسيخ الفاسد وغير الصالح؛ لسرعة التعامل مع أي حالات قد تتردد على المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة.

وتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحال الجزارة، التأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى، مثل التموين ومديرية الطب البيطري، وذلك من خلال حملات مشتركة.

كما شدد وكيل الوزارة على استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكل المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فورًا، بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات والمرور الدائم على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية؛ لمتابعة الاستعدادات لاستقبال أي حالات طارئة.

كما صرح الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية، بأن هناك مراقبة على نقل اللحوم في سيارات مستوفية للاشتراطات الصحية وعمل محاضر جنح المخالفين، إضافة إلى وضع خطة لتشديد الرقابة على المحلات والمطاعم وغيرها، وكذلك تشديد الرقابة على الباعة الجائلين والتأكد من معروضاتهم والوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك، وضبط المحظور منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد الجزار وضع خطة للطوارئ بالمستشفيات وكل المنشآت الصحية بالمديرية، كما تم وضع نوبتجيات القيادات بديوان المديرية؛ لمتابعة الأعمال خلال فترة الأعياد، كما تم وضع جدول المرور المكثف على المستشفيات التابعة، وتم التنبيه المشدد على مديري المستشفيات أو من ينوب عنهم بالتواجد اليومي على مدار 24 ساعة بالمستشفيات؛ لمتابعة العمل وتفعيل دور عمل فرق الانتشار السريع بالمستشفيات وعمل جداول معلنة للنوباتجيات.