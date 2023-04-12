اعتماد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والصف الثالث الإعدادي بالبحيرة

قال يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إنه تم اليوم الأربعاء، اعتماد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف الدراسية بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، والتي ستبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق 29 أبريل الجاري وتنتهي يوم السبت الموافق 20 مايو المقبل.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم مراعاة الإجازات الرسمية وأيام الجمع، حيث تبدأ أيام الامتحانات للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي يوم الثلاثاء 2 مايو حتى السبت 6 مايو.

وتبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي العام، من يوم الأحد 7 مايو وحتى الخميس 11 مايو.

وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي العام من يوم الأحد الموافق 14 مايو وحتى السبت 20 مايو.

وتبدأ امتحانات الصفان الأول والثاني الإعدادي "المهني" من يوم الأحد 7 مايو وحتى الخميس 11 مايو.

بينما تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي "المهني" من يوم الأحد الموافق 14 مايو وحتى الخميس 18 مايو.

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين من يوم الأحد الموافق 14 مايو وحتى السبت 20 مايو، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع من الأحد 14 مايو وحتى الخميس 18 مايو.

كما تبدأ امتحانات صفوف النقل للثانوية "مكفوفين" الأول والثاني الثانوي يوم الأحد الموافق 7 مايو وحتى الخميس الموافق 18 مايو.

وتبدأ امتحانات صفوف النقل للثانوية العامة "الأول والثاني الثانوي العام" يوم الأحد الموافق 7 مايو وحتى الخميس الموافق 18 مايو.

بينما تبدأ امتحانات صفوف النقل للتعليم الفني نظام 3 سنوات "الأول والثاني الثانوي الفني"، يوم السبت الموافق 29 أبريل وحتى الأربعاء الموافق 17 مايو.

وتبدأ امتحانات صفوف النقل للتعليم الفني نظام 5 سنوات "من الأول إلى الرابع الثانوي الفني" يوم السبت الموافق 29 أبريل وحتى الأربعاء الموافق 17 مايو.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، توفير كل وسائل الأمان والهدوء والسلامة والمناخ الملائم لسير الامتحانات، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، والاطمئنان على وسائل التهوية والإضاءة الكافية داخل اللجان، وكذا تكثيف أعمال النظافة حرصاً على صحة وسلامة الطلاب.