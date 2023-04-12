افتتاح أول دورات مركز تنمية قدرات هيئات جامعة العريش

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افتتح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، برفقة الدكتورة إيمان عبد العال، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، والقيادات بالجامعة، دورات المركز لشهر أبريل بمقر الجامعة.

ورحب رئيس الجامعة، بالمتدربين والمدربين بالدورة، مؤكدًا أن المركز يحرص على إقامة مثل هذه الدورات لرفع قدرات أعضاء هيئة التدريس.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة تسعى للعمل المتواصل من أجل تعزيز، وتأهيل الكوادر الأكاديمية والفنية والإدارية داخل الجامعة وخارجها من خلال إقامة الدورات التدريبية الأكاديمية والفنية والإدارية بشكل متواصل بما يعزز من مفهوم العمل الاحترافي لدى الأكاديميين وأفراد المجتمع المدني.

من جانبها أكدت الدكتورة إيمان عبد العال، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، أن الجامعة تحرص على بناء القدرات وتنمية المهارات المهنية والتطوير المستمر لأعضاء هيئة التدريس والقيادات الأكاديمية بالجامعة.

وأوضحت أن الجامعة تولي عناية خاصة لدعم التدريب والتطوير الذاتي لأفراد المجتمع المدني وتحسين كفاءة الكوادر البشرية، والقطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة لإحداث التنمية المستدامة في المجتمع السيناوي.

كما أشارت إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن خمس دورات تدريبية تُعقد خلال شهر أبريل الجاري ضمن مصفوفة برامج المركز.