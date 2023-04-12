أكد عادل مصطفى نجم النادي الأهلي السابق، أن مواجهة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر كانت صعبة للغاية، مشيرا إلى أن الفريق السماوي يضم لاعبين مميزين ولهم خبرات وسبق لهم الانضمام لمنتخب مصر واللعب لأندية كبيرة.

وقال في تصريحات عبر قناة Etc: "الأهلي والزمالك في السوبر مباراة صعبة ومواجهات القطبين لا يحسمها سوى الملعب والجمهور فقط".

وأضاف: "بيراميدز فريق كبير لكن هناك فارق كبير بينه وبين الأهلي والزمالك في ظل التاريخ والجماهيرية، المال يصنع فرق بالفعل لكن الجماهير دائمًا تدفع الفرق الكبرى للوقوف والتنافس بقوة مهما حدث لها".

وأكمل: "الأهلي دائمًا يظهر بشخصية قوية في المباريات الحاسمة، الفريق قد يكون تعرض لأزمة فنية بعدما شارك في كأس العالم للأندية ثم عاد للمشاركة في البطولات القارية والمحلية، هناك فرق تواجه أزمة عندما تخوض مواجهات في مستوى عالٍ، ثم تعود للمشاركة في منافسات أقل في المستوى".

وزاد: "الأهلي مرشح دائم للفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والفريق يظهر بشكل قوي في مواجهات الذهاب والإياب".

وتابع: "نهائي الكأس لم يكن ممتع بين الأهلي وبيراميدز، وغاب عنه جماليات الكرة، لكنها كانت مواجهة تكتيكية بين باتشيكو وكولر".

وأوضح: "باتشيكو لعب بأحمد توفيق والشيبي لإغلاق الجبهة اليسرى التي تواجد فيها معلول والشحات، ونجح في ذلك لوقت طويل، والأهلي لعب بثلاثي في خط الوسط ايضا لاغلاق كافة مفاتيح لعب بيراميدز".

وأشاد عادل مصطفى بمستوى حسين الشحات، وقال: "كان اللاعب الوحيد القادر على الامساك بالكرة وقيادة هجوم الأهلي، كان لديه ثقة في قدراته وامكانياته، ونفس الأمر كان عبدالله السعيد في بيراميدز الذي كان اللاعب المميز في بيراميدز قبل خروجه من الإصابة وكان لسوء حظهم".

واضاف: "الشحات تألق مع الأهلي وصنع الهدف الثاني، وحمدي فتحي تألق مع الفريق بسبب حسن توظيفه من جانب مارسيل كولر، وهو لديه ميزة التكملة الهجومية مع الفريق".

وأردف: "كهربا صفقة مميزة للنادي الأهلي، ولو تم إنهاء أزمته منذ فترة طويلة كان أفضل من ضم صفقة جديدة، فقد صنع الفارق مع الأهلي ولديه روح داخل الملعب قام بإيصالها لزملائه وخلق دوافع جديدة للاعبين".

واستطرد: "كولر تفادي أزمة موسيماني بعدما قام بالتدوير بين اللاعبين، موسيماني مدرب كبير في قيادة المباريات ولكنه لم يستطع تجهيز العديد من اللاعبين وكان يعتمد فقط على عناصر معينة، وكان لابد أن يتواجد معه مدرب عام ومعد بدني جيدين، هناك مدربين قادرين على إدارة المواجهات بشكل جيد لكنهم لا ينجحون في تجهيز لاعبيهم لفترة طويلة، ومارسيل كولر قادر على تجهيز لاعبيه لفترة طويلة ومعه جهاز معاون جيد

وأتم: "لا يوجد أي أزمة في إدارة حكام مصريين لمباراة السوبر، الحكم الأجنبي يخطأ ولا أحد يتحدث عنه، هناك لاعبين كانت تقوم بالاعتراض على أخطاء عادية جدا وبيراميدز قام بعمل إثارة لأزمة التحكيم قبل المباراة لم يكن لها داعي، أمين عمر أدار اللقاء بشكل جيد وحتى ركلة الجزاء قام بالغائها بعد العودة لتقنية الفيديو".