 جارسيا يقترب من الرحيل عن النصر السعودي..ومباراة الديربي أمام الهلال فرصته الأخيرة - بوابة الشروق
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جارسيا يقترب من الرحيل عن النصر السعودي..ومباراة الديربي أمام الهلال فرصته الأخيرة

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 12:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 12:20 م

اقترب رودي جارسيا، المدير الفني للنصر السعودي، من الرحيل عن صفوف العالمي، وذلك بعد تراجع مستوى الفريق في الفترة الأخيرة وفقدان صدارة الدوري السعودي لصالح اتحاد جدة.

وفقًا لقناة "الإخبارية" السعودية،:" منحت إدارة نادي النصر مدرب الفريق رودي جارسيا فرصة أخيرة في لقاء الديربي ضد الهلال لتصحيح نتائج الفريق"، في إشارة إلى رحيله في حالة الخسارة".

وأبرزت تقارير عالمية الأزمة الدائرة في صفوف "العالمي"، إذ ألمحت لوجود مشكلة بين جارسيا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق، وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، إن "رونالدو لا يثق في رودي جارسيا".

وأفادت صحيفة "الاقتصادية" أن  إدارة النصر ما زالت منقسمة بشأن إقالة جارسيا، إذ يقف صفٌّ مع تجديد الثقة بالمدرب ومنحه فرصة، بينما يقف الصف الثاني مع الإقالة على أن تكون اليوم أو بعد مباراة الهلال الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الـ25 ضمن دوري روشن السعودي بغض النظر عن النتيجة".

ويحتل نادي النصر المركز الثاني في دوري روشن للمحترفين برصيد 53 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر، وذلك بعد مرور 23 جولة من عمر المسابقة.


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