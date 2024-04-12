صحة سوهاج: المرور على 130 منشأة غذائية وتحرير 99 محضرا خلال العيد

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كثفت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج، حملاتها الرقابية على الأسواق وأماكن تداول وبيع وتخزين الأغذية المختلفة، تزامنا مع احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.

وحررت فرق التفتيش بإدارة الأغذية برئاسة الدكتور محمود مسلم مدير إدارة الأغذية بالمديرية، 99 محضرا للمنشآت المخالفة وغير المرخصة؛ وذلك خلال المرور على 130 منشأة غذائية.

كما تم سحب 63 عينة وإرسالها للمعمل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للشروط الصحية من عدمه، وشملت عينات من مخبوزات العيد وحلوى العيد والأسماك المملحة والمعلبات والعصائر و المشروبات وغيرها من الأغذية التي يتم تداولها.

وأعدمت فرق التفتيش أثناء الحملات، 316 كيلو و 144 لتر منتجات غذائية فاسدة وتشكل خطرا على صحة المواطن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.