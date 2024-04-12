واصلت أسعار الذهب صعودها خلال تعاملات اليوم الجمعة لترتفع بنحو 100 جنيه ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا 3300 جنيه، مقابل 3200 جنيه مع بداية التعاملات.

بحسب بيانات شعبة الذهب اليوم، ارتفع عيار 18 ليسجل 2828 جنيها، كما صعد عيار 24 ليسجل 3772 جنيها، وارتفع الجنيه الذهب بنحو 800 جنيه ليصل إلى 26400 جنيه.

عالميا، ارتفعت أسعار الذهب لتصل إلى مستويات غير مسبوقة وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية للمرة الرابعة على التوالي، إذ جذبت المخاطر الجيوسياسية والمخاوف الاقتصاديةالمتعلقة بالصين طلبا قويا على الملاذ الآمن. ‎

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى ‎2394.87 دولار للأوقية، وسجل المعدن الأصفر مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2400.35 في وقت سابق من الجلسة.

وكسب الذهب نحو 3% منذ بداية الاسبوع. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.6% إلى 2411.70 دولار.

‎ وقال ريكاردو إيفانجليستا كبير المحللين في أكتيف تريدز، إن هناك احتمالا لمزيد من الارتفاع في أسعار الذهب وسط مشتريات البنوك المركزية ومع ارتفاع الطلب على الأصول التي تعتبر ملاذات آمنة مع تزايد القلق بين المستثمرين بشأن تصاعد الصراعات الجيوسياسية.