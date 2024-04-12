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إيطاليا تدعو إيران لإبداء نهج معتدل في الشرق الأوسط

وكالات
نشر في: الجمعة 12 أبريل 2024 - 8:19 م | آخر تحديث: الجمعة 12 أبريل 2024 - 8:19 م

دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الجمعة، إيران إلى إبداء نهج معتدل في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وفق ما نشره تاياني عبر حسابه على منصة "إكس".

وقال تاياني: "أجرينا محادثة هاتفية مطولة مع وزير الخارجية الإيراني بشأن الشرق الأوسط، وأكدت على موقف الحكومة الإيطالية بشأن السلام وخفض التوتر"ـ، وفقا لوكالة الأناضول.

وتابع "دعوتُ طهران إلى اتباع نهج معتدل، وأكدت على ضرورة ضمان أمن الجنود الإيطاليين في لبنان والسفن التجارية الإيطالية في البحر الأحمر".


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